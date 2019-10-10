"تشعر بالأمان".. "تنشيط السياحة" تروج لطريق الكباش بالأقصر

كتب ـ يوسف عفيفي:

روجت الهيئة العامة لتنشيط السياحة، عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، لطريق الكباش بمدينة الأقصر السياحية، وذلك في إطار الحملة الترويجية الجديدة "people to people".

وقالت الهيئة في تغريدة لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "ستشعر دائما بالأمان عند التجول في طريق الكباش وهو الطريق الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك".

ويتزامن الترويج السياحي للصعيد، مع انطلاق الموسم الشتوي الجديد، خاصة في مدينة "الأقصر" التي تتمتع بشمس مشرقة وجو معتدل ومناظر رائعة، لجذب مزيد من الجنسيات السياحية خاصة من دول إسبانيا وألمانيا واليابان.

يذكر أن هيئة تنشيط السياحة، اعتمدت يوليو الماضي، الضوابط الجديدة التي من شأنها تنظيم الحملات الدعائية المشتركة مع منظمي الرحلات السياحية للعام المالي 2019- 2020، وذلك في إطار قيام الهيئة بمراجعة وتطوير أدوات الترويج والتنشيط بما يتوافق مع المتغيرات المتلاحقة في مجال السياحة عالميًا.

وتسعى وزارة السياحة لاستغلال المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي الاستغلال الأمثل، فقد لجأت الدكتورة رانيا المشاط إلى التعاقد مع شركة عالمية لإدارة صفحات هيئة تنشيط السياحة على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي تعمل على مخاطبة الأسواق الخارجية لإظهار جمال وإبداع المقاصد السياحية المصرية.

وتعاقدت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط مع الشركة العالمية Isobar الذراع الإبداعي لشبكة Dentsu Aegis الرقمية، وستتولى الشركة إدارة صفحات التواصل الاجتماعي للهيئة المصرية لتنشيط السياحة، بالإضافة إلى تنفيذ استراتيجية دولية للترويج للسياحة في مصر على هذه المواقع الاجتماعية، إلى جانب إعداد محتوى تسويقي رقمي.