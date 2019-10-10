قرينة الرئيس السيسي تعرب عن سعادتها لاستقبال الملكة رانيا



كتب- يوسف عفيفي:

أعربت السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادتها باستقبال الملكة رانيا العبدالله قرينة العاهل الأردني في بلدها الثاني، حيث درست وتخرجت من إحدى الجامعات بمصر.

وكتبت عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "أنها استقبلت الملكة رانيا على هامش الزيارة الرسمية للملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأرنية الهاشمية لجمهورية مصر العربية.