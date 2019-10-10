الإفتاء: اتباع النساء للجنائز وتشييعها جائز شرعًا

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز للنساء اتباع الجنائز وتشييعها، خاصة إذا كانت جنازة من عظمت مصيبته عليها.

وأشارت في فتوى لها اليوم الخميس، إلى أنه يجب على النساء عند اتباع الجنائز مراعاة الآداب الشرعية، وعدم مزاحمة الرجال، وتحقق أمن الفتنة؛ كخروجهنَّ غير متبرجاتٍ، وعدم النياحة ولطم الخدود وشقِّ الجيوب والأصوات المنكرة.