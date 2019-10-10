"خطة النواب" تناقش تحديث استراتيجية 2030

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

عقدت اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والأداء، برئاسة النائبة سيلفيا نبيل، اجتماعا اليوم الخميس، بحضور عدد من ممثلي وزارتي المالية والتخطيط.

وبحث الاجتماع ما وصلت إليه وزارة التخطيط في تحديث استراتيجية 2030، والأهداف المبدئية التي وضعتها الوزارة لتحديث الاستراتيجية.

وشهد الاجتماع مناقشة مصفوفة البرامج ومصفوفة المؤشرات والمسئوليات موزعة على الوزارات طبقا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وصولا للبرامج الفرعية لبرنامج الحكومة.

وأشارت النائبة سيلفيا نبيل إلى أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة ما سيتم خلال العام المالي الجاري والقادم، لافتة إلى أن اللجنة تتسلم موازنة البرامج والأداء من 31 وزارة بالهيئات التابعة لها.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من تطبيق موازنة البرامج والأداء كانت تهدف إلى نشر ثقافة البرامج والأداء، وتهتم المرحلة الثانية بالجودة، وتم الاتفاق على أن تقدم كل وزارة برنامج واحد مفصل على مستوى العمليات، بهدف الوصول إلى إعداد الموازنة بناء على أرقام محددة، وتكون التكاليف المباشرة وغير المباشرة واضحة.

وأكدت سيلفيا نبيل أنه يجب أن تكون الأسس والتكاليف في الموازنة مقدرة على أسس محاسبية واضحة ومحددة، مضيفة أن فترة الصيف شهدت اختيار وزارة الري لأن تكون عينة أولية لتطبيق المرحلة الثانية من موازنة البرامج والأداء، مشيرة إلى ضرورة حل أزمة انفصال المديريات عن وزارتها الفنية وربط الخطة بالموازنة.