الجيزة: قطع المياه بـ3 مناطق غدًا لمدة 11 ساعة

الجيزة- (أ ش أ):

أعلنت محافظة الجيزة، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، بإجراء أعمال إصلاح خط مياه شرب قطر 300مم بشارع فيصل أمام كفر طهرمس، اتجاه ميدان الجيزة، مما يضطرها إلى قطع المياه لمدة 8 ساعات اعتباراً من الساعة الـ11 مساء غد الجمعة وحتى الساعة الـ7 من صباح بعد غد السبت.

وأوضحت المحافظة - في بيان اليوم الخميس - أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي "شارع فيصل بداية من شارع إبن بطوط (مدكور) وحتى شارع حسن عبد العال من حسن محمد - منطقة مساكن منتصر - منطقة الأريزونا بين فيصل وشارع الهرم بداية من شارع مدكور وحتى شارع حسن محمد".

ووجه أحمد راشد محافظ الجيزة، شركة مياه الشرب بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال وتوفير سيارات مياه للمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

وأهابت المحافظة بالمواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع ، كما أنه من المقرر أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحي سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب عند الطلب على رقم طوارئ 125.