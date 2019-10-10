الداخلية تشارك طلاب مدرسة النور والأمل حفل اليوم العالمي للمكفوفين

كتب- محمد نصار:

زار وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بقيادة اللواء حنان هجرس، بإدارة حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة، الطالبات المكفوفات بمدرسة النور والأمل لذوي الإعاقة البصرية التابعة لإدارة النزهة التعليمية.

وتأتي الزيارة في إطار الحرص على مشاركة الطلاب الاحتفال بتلك المناسبة وذلك انطلاقًا من المسئولية الاجتماعية لجهاز الشرطة، وإيمانًا بأهمية رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة واستقبالًا للعام الدراسي الجديد (2019 - 2020).

وقال محمد عطية، مدير التربية والتعليم بالقاهرة، في كلمة ألقاها نيابة عنه، يحيى حسين، مدير عام إدارة النزهة، إن طلبة مدرسة النور والأمل يستحقون الكثير من العناية والرفق: "إنهم المكفوفين الذين يحتفل العالم بيومهم في 15 أكتوبر من كل سنة تحت عنوان (يوم العصا البيضاء) للتثقيف والتوعية باحتياجاتهم وتدارك النواقص التي تساعدهم على ولوج الحياة والمساهمة في إنماء المجتمع".

وقدمت الطالبات مجموعة من الأغاني الوطنية ونالت إعجاب الحاضرين بجانب غناء "قالوا إيه علينا" وفي نهاية الحفل قدم فريق حقوق الإنسان بمديرية أمن القاهرة مجموعة من الهدايا للطالبات.