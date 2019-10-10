بتكلفة 300 مليون جنيه.. انتهاء المرحلة الأولى لتطوير طريق "سانت كاترين"

القاهرة- مصراوي:

أعلنت وزارة النقل، انتهاء شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والتابعة للوزارة، من المرحلة الأولى لأعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة طريق (وادي سعال- سانت كاترين) بمحافظة جنوب سيناء بطول 75 كم وذلك بتكلفة إجمالية مقدارها 300 مليون جنيه.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أنه جرى الانتهاء من أعمال تخطيط الطريق ووضع كافة العلامات الإرشادية والتحذيرية ووسائل السلامة المرورية للطريق عقب إنهاء اعمال الرصف.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بانعقاد ملتقي السلام العالمي "هنا نصلي معا" اعتبارا من اليوم بمدينة سانت كاترين بجنوب سيناء بحضور وفود وشخصيات مرموقة من دول العالم والمنظمات الدولية ومجالس ومنظمات الأمم المتحدة.