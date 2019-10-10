​ "أبوستيت" يبحث مع رئيس "الإيفاد" مشروعات التنمية الزراعية

كتب- أحمد مسعد:

استقبل الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الخميس، جيبلبرت أنجبو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد).

وأعرب أبوستيت، خلال اللقاء، عن سعادته باختيار الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) القاهرة ليكون بها مقر الصندوق الشبه إقليمي والذي يغطي سبع دول أفريقية وعربية وهي (جيبوتي - العراق - اليمن - مصر - السودان - سوريا - الأردن).

وأكد وزير الزراعة، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توطيد التعاون الوثيق والبناء بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والذي بدأ العمل منذ أكثر من 40 عامًا حيث تم تنفيذ 13 مشروعًا بلغ إجمالي تكلفتها 1.11 مليار دولار أمريكي ساهم الصندوق بـ520 مليون دولار من موارده الخاصة والباقي مساهمات من الحكومة المصرية وجهات أخرى، استفاد منها أكثر من 7 ملايين من سكان الريف بما يعادل 1.2 مليون أسرة.

وقال أبوستيت، إنه يوجد حاليًا 3 مشروعات يجري تنفيذها وهي مشروع تطوير الري الحقلي بالأراضي القديمة (ايفيدو)، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين بالريف المصري (برايم)، ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وتحسين سبل المعيشة، ومشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية PRIDE بمحافظة مطروح والذي سيبدأ تنفيذه في القريب العاجل.

وأضاف الوزبر، أنه تم بحث الأعمال المستقبلية بين مصر والصندوق من خلال إقامة مشروعات مشتركة مع الدول الأفريقية وخاصة في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، فضلًا عن إقامة مشروعات جديدة أو إدخال بعض الأنشطة إلى المشروعات القائمة بما يسهم بشكل فعال في تحقيق النمو الاقتصادي، حيث سيتم إعادة تأهيل المركز التدريبي بمرسى مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء للاستفادة به لتدريب الكوادر الأفريقية.

وأعرب جيبلبرت أنجبو، عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة تعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص لتعظيم المساهمة في دعم المشروعات الزراعية في مصر، نظرًا لدورها في توفير فرص عمل للشباب والمرأة، خاصة في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.

وشدد رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد)، على أن القطاع الزراعي في مصر من أهم القطاعات وأحد المقومات الرئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي.

حضر اللقاء قيادات وزارة الزراعة، الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتورة جيهان المنوفي، رئيس قطاع الإرشاد، والدكتور نعيم مصيلحي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

ومن جانب الصندوق حضر، Dr. Nii Quaye-Kumah، المستشار الخاص لرئيس الصندوق، وخاليدة بوزار، المدير الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا ووسط آسيا بالإيفاد، ودينا صالح، مدير مكتب الصندوق الدولي الشبه إقليمي بالقاهرة.