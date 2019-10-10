يوهانسن عيد: التعليم العالي في مصر على الطريق الصحيح

القاهرة- مصراوي:

قالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، إن التعليم العالي الآن يشهد نقلة حقيقة وتغيير في المفاهيم من التعليم التقلدي إلى التعليم القائم على المهارات والجدرات وإثقال الطلاب بمهارات سوق العمل وتدريبهم على مواجهة تحديات السوق لتقليل الفجوة التي حدثت عبر عقود بين خريجي الجامعات ومتطلبات سوق العمل.

وأضافت أن "ارتفاع نسبة التشغيل لخريجي الجامعات بالخارج بعد التخرج بـ6 شهور من أهم معايير الجودة والاعتماد خاصة في الدول الأوروبية، وهذا ما أدركته الهيئة وعملت عليه في تطوير معايير اعتماد التعليم العالي منذ 3 سنوات وانتهت الهيئة من إعداد المعايير الأكاديمية القياسية لقطاعات الطب والهندسة والتمريض والصيدلة".

وأكدت أن التعليم العالي يسير على الطريق الصحيح حيث قامت وزارة التعليم العالي بحصر الوظائف الواعدة في الـ10 سنوات القادمة والوظائف التي ستندثر وتختفي خلال الثورة الصناعية الرابعة التي يدخلها العالم حاليًا والتحول بالجامعات المصرية إلى جامعات الجيل الجديد 0.4 وهي الجامعات التي ستقود دخول مصر إلى الثورة الصناعية والتكنولوجية الرابعة وظهور تخصصات جديدة في الجامعات المصرية مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وعلوم الفضاء وغيرها، بما يصب في النهاية في صالح جودة التعليم العالي: "طالما كنا ننادي من 10 سنوات أنه لا جودة بدون ربط التعليم العالي والخريجيين بسوق العمل الحالي والمتوقع وهذا مؤشر على أننا على الطريق الصحيح".

وأضافت رئيس هيئة ضمان الجودة: "لدينا فرصة حقيقية بما يحدث الآن لأن تكون الجامعات المصرية هي الأهم في المنطقة كلها بل لا تقل عن نظيرتها في أوروبا إذا استمر هذا الفكر الحالي خاصة ما يحدث الآن تنفيذًا لتوجيهات الرئيس من خلال ربط جامعتنا بالجامعات الدولية هذا النموذج الذي يتم الآن في العاصمة الإدرية الجديدة والذي سينقل خبرات الجامعات الأوروبية إلى مصر، وهذه تعد طفرة أخرى تحدث على أرض الواقع وبدء الدراسة فعليًا بجامعتين الآن هي الكندية والإنجليزية".

وشددت على أن هذا الحراك الذي تم في 5 أعوام مضت يجعل هيئة الجودة تقول إن تعليمنا العالي على الطريق الصحيح خاصة الحدث الأهم في التعليم العالي وهو اعتراف المجلس العالمي لاعتماد التعليم الطبي بهيئة جودة التعليم والاعتماد في مصر كأول هيئة معترف بها في أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة كلها، وكأول خطوة حقيقية في طريق الاعتراف بالخريج المصري في أسواق التعليم الدولية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة يوهانسن عيد، في المؤتمر الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لبرنامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي في مصر (Erasmus+) والذي أُقيم بمحافطة الإسكندرية بحضور الجامعات المصرية بهدف رفع قدرات التعليم العالي من خلال إنشاء درجات علمية وبرامج دراسية جديدة ودعم وبناء قدرات الموسسية.