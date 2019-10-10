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    طلب الإفراج عن المحامين المحبوسين.. تفاصيل لقاء سامح عاشور والنائب العام

    04:02 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    طلب الإفراج عن المحامين المحبوسين.. تفاصيل لقاء سامح عاشور والنائب العام

    نقيب المحامين سامح عاشور

    كتب- مصطفى علي:

    كشف سامح عاشور، نقيب المحامين، تفاصيل اللقاء الذي عقده بداية الأسبوع الجاري، مع المستشار حمادة الصاوي النائب العام. وقال عاشور في بيان اليوم إنه تقدم بطلب لإخلاء سبيل جميع المحامين المقبوض عليهم في أحداث التظاهر الأخيرة، ووعد النائب العام بالبت العاجل في الطلب قبل جلسات التجديد المحددة لهم، لافتا إلى أنه تم إخلاء سبيل 12 محاميا منهم هذا الأسبوع.

    وأضاف عاشور: أكد النائب العام حرص النيابة العامة على أداء المحامين لدورهم ودفاعهم القانوني في أفضل الظروف وأعلى درجات التعاون وحسن الأداء، وقرر

    تخصيص وتأثيث غرفة للمحامين بمقر نيابة أمن الدولة العليا على وجه السرعة تخصص لانتظار المحامين، وتمكين جميع المحامين من الحضور مع المتهمين في جلسات التحقيق والتجديد.

    سامح عاشور نقابة المحامين حمادة الصاوي أمن الدولة

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