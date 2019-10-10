رئيس الوزراء يعلن إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية​

كتب- محمد غايات:

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية رسميا وبدء عملها.

وقال مدبولي، إن "حدث اليوم هام جدا وهو اطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية"، لافتا إلى أنها تأتي في إطار دعم الدولة لقطاع الصناع حيث أنه قاطرة تنمية الاقتصاد المصري.

واضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن "دعم قطاع الصناعة هو ضمان استدامة النمو في الاقتصاد المصري، وهذا صاحبه عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة حيث تم وضع برنامج لدعم الصناعة والناتج المحلي وتعميق الصناعة المصرية، فضلا على حل أزمة رد أعباء التصدير وتم سداد 10 %، ورد أعباء المصدرين الصغيرين بقيمة ١٠٠ مليون جنيه والانتهاء منها خلال هذا العام".