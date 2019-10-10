  • عاجل:لا صحة لإعادة المحاكمة.. الهجرة تصدر بيانًا بشأن المهندس المصري بالسعودية

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    العدوان التركي طلعت زكريا تعيينات المعلمين سد النهضة أسعار الذهب تخفيض أسعار البنزين أسعار الفائدة عزل ترامب الطقس نصر أكتوبر

    رئيس الوزراء يعلن إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية​

    03:46 م الخميس 10 أكتوبر 2019
    رئيس الوزراء يعلن إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية​

    الدكتور مصطفى مدبولي

    كتب- محمد غايات:

    أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن إطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية رسميا وبدء عملها.

    وقال مدبولي، إن "حدث اليوم هام جدا وهو اطلاق البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية"، لافتا إلى أنها تأتي في إطار دعم الدولة لقطاع الصناع حيث أنه قاطرة تنمية الاقتصاد المصري.

    واضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء اليوم الخميس، أن "دعم قطاع الصناعة هو ضمان استدامة النمو في الاقتصاد المصري، وهذا صاحبه عدد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة حيث تم وضع برنامج لدعم الصناعة والناتج المحلي وتعميق الصناعة المصرية، فضلا على حل أزمة رد أعباء التصدير وتم سداد 10 %، ورد أعباء المصدرين الصغيرين بقيمة ١٠٠ مليون جنيه والانتهاء منها خلال هذا العام".

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء الاقتصاد المصري

    الخبر التالى:

    السيسي يؤكد رفض مصر للعدوان التركي على سوريا ويحذر من تداعياته
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان