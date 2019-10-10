رئيس مركز "بحوث الإسكان" يكشف تفاصيل منتدى "جيوميست"

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور خالد الذهبي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والتابع لوزارة الإسكان، إن مؤتمر ومعرض "جيوميست" الدولي يناقش أهم التحديات التي تواجه استراتيجية التنمية المستدامة "2030" فى مصر والوطن العربي وسبل الحلول التى تساهم فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة و يشارك فيه عدد كبير من الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا الحديثة إلي مصر و التي تعرض لأول مرة في مصر والشرق الأوسط.

وأضاف الدهبي، أن "جيوميست" هو أول منتدى دولي يتم عقده فى مصر والعالم العربي للجمع بين المتخصصين العرب والأجانب من العديد من دول العالم للمساهمة فى دعم استراتيجية الدول العربية بتحقيق التنمية المستدامة وتعظيم ناتج المشروعات القومية التى تنفذها الدول العربية، وخاصة الدولة المصرية متضمناً منطقة محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة والعديد من المشروعات القومية الأخري، مع دراسة كيفية الإستفادة من نقاشات المؤتمر في تنفيذ تلك المشروعات بما يتماشي مع مبدأ الإستدامة.

وتابع أن: "مخرجات المؤتمر من الأبحاث التي تستهدف التنمية المستدامة سيتم نشرها في 12 كتاب علمي مع الناشر الدولي الألماني الجنسية سبرنجر".

وقال الدكتور هانى فاروق شحاتة، المدير التنفيذى للمجموعة المصرية للهندسة الجيوتقنية والبنية التحتية إن القدماء المصريين قاموا ببناء منشآتهم من أهرامات ومعابد منذ آلاف السنين تحت مبدأ الإستدامة للحفاظ على منشآتهم للأجيال التي بعدهم حتي أصبحت تلك المنشآت تراثاُ للمصريين والآن يتوافد إليها السائحون من شتي بقاع الأرض.

وأوضح أنه إذا جرى التفكير بنفس أسلوب الاستدامة الذي انتهجة القدماء المصريين فستصبح المشروعات القومية الحديثة التي تتبناها الدولة المصرية خلال الفترة الحالية دعما للحاضر وذخرًا للمستقبل القريب حتى تكون تراثًا فى المستقبل البعيد.

الجدير بالذكر أن النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الدولي "جيوميست 2019" سيشارك بها أكثر من من 700 باحث ومشارك لسماع المتحدثين والنقاش لإثراء المؤتمر الذي سيعقد خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر 2019.

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