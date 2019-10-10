وزير التنمية المحلية يؤكد دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته

كتب- محمد نصار:

أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي عمق العلاقات التاريخية المصرية-الفلسطينية، لافتًا إلى دعم مصر الكامل للشعب الفلسطيني وقضيته.

جاء ذلك خلال استقبال وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح، الذي يزور القاهرة ضمن الوفد الوزاري المرافق لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، وذلك بحضور سفير فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد شعراوي -في بيان لوزارة التنمية المحلية- حرص مصر على دعم الأشقاء الفلسطينيين، وتعزيز آفاق التعاون بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشاد الوزير الفلسطيني بدور مصر الرائد والمحوري في المنطقة، وما تقدمه للشعب الفلسطيني من دعم ومساندة على المستويات كافة.

وجرى خلال اللقاء الاتفاق على استمرار التواصل بين الوزارتين خلال الفترة القادمة، وتشكيل لجنة مشتركة لتبادل الزيارات والوفود لبحث التعاون المشترك في عدد من المجالات المهمة، وعلى رأسها التدريب والاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.

كما جرى الاتفاق على تبادل الخبرات في مجالات تقديم الخدمات التكنولوجية للمواطنين، خاصة في ظل جهود الحكومة المصرية لميكنة الخدمات المحلية في المحافظات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتطوير المراكز التكنولوجية بالأحياء والمدن بما يحقق سرعة وشفافية في تقديم الخدمات وتحقيق رضا المواطن، وتبادل الخبرات أيضًا بشأن موضوعات التحول الرقمي والمخلفات الصلبة، في إطار منظومة المخلفات الصلبة الجديدة التي تنفذها الدولة، والقضايا السكانية وبعض الموضوعات الأخرى التي تساعد في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لمواطني البلدين عبر الإدارات المحلية.