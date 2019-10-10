"مواطنون ضد الغلاء" تدعو لمقاطعة المنتجات التركية ردًا على العدوان ضد سوريا

كتب- مصطفى علي:

طالبت جمعية مواطنون ضد الغلاء لحماية المستهلك جميع المصريين بمقاطعة البضائع والمنتجات التركية.

وأعلنت الجمعية في بيان لها، أنها بدأت قبل ساعات إجراءات الدعوة لحملة المقاطعة كتعبير عن رفض الشعب المصري للاعتداء الغاشم والسافر على سوريا الشقيقة واحتجاجا علي سياسات أردوغان الدموى الذى سعى ويسعى لتدمير سوريا ومصر دولتى الوحدة في ستينيات القرن الماضى، وباعتباره عميلًا للكيان الصهيونى ومحاربا بالوكالة عن إسرائيل- بحسب ما ذكرت.

وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن الهدف من هذه الحملة إرسال رسالة من الشعب المصرى لأردوغان بأن سلاح المقاطعة فى أيدينا وسوف ندعو كل الشعوب العربية لمقاطعة مماثلة تعبيرا عن غضبة الشعوب العربية.​