​رشوان يرحب بالإفراج عن الصحفيين

كتب- مصطفى علي:

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين عن ترحيبه الكبير ومجلس النقابة بالإفراج قبل يومين عن عضو النقابة إبراهيم الدراوي بعد صدور حكم محكمة جنايات القاهرة ببراءته، والإفراج اليوم عن عضو النقابة ناصر عبدالحفيظ بعد إخلاء النيابة سبيله، والزميلة المتدربة إنجي عبدالوهاب بعد قرار النيابة إخلاء سبيلها.

وأوضح النقيب أن هذه القرارات تأتي كثمرة إيجابية ضمن الحوار الجاد والجهد البناء الدائرين بلا توقف بين النقابة وكل الجهات المعنية في الدولة، حول أوضاع الزملاء المحبوسين في قضايا النشر والعلانية، للتوصل لحلول قانونية لهذه القضايا بهدف الإفراج السريع عنهم.

وأكد رشوان تصميمه ومجلس النقابة على استمرار هذين الحوار والجهد حتى يتحقق الهدف المنشود ويتم الإفراج عن الزملاء.