كيف وصل "تروسيكل" مصري من عزبة أبو حشيش إلى متحف بـ"مارسيليا"؟ ( فيديو )

كتب - محمد سامي

لم يكن يتخيل رمضان شعبان بن محافظة الفيوم والذي يبلغ من العمر 26 عام أن "التروسيكل" الذي باعه لأحد الأجانب عام 2013 سيتم وضعه في أحد المتاحف الفرنسية وتحديدا مدينة مرسيليا.

قبل أيام بث أكرم فهمي الشاب المصري الذي يعيش في فرنسا -منذ أكثر من 5 سنوات- فيديو عبر موقع "انستجرام" من داخل أحد المتاحف بمدينة مارسيليا وهو يزور الركن الخاص بالقاهرة، قبل أن تكشف الكاميرا عن "تروسيكل".

يوضح أكرم لمصراوي أنه كان في زيارة للمتحف خلال الأسبوع الماضي؛ ففرح بوجود ركن خاص يعرض المقتنيات والتراث المصري، فتوجه على الفور ليجد تروسيكل مملوك لشخص مصري مكتوب عليه عدد من العبارات الشعبية الدارجة في مصر، فقرر تصوير المشهد الذي أثار حالة من السخرية بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح مصدر بالموانئ لـ"مصراوي"، أنه يجوز قانونا شحن التروسيكل إلى أي دولة أخرى بعد دفع الرسوم في رسالة جمركية.

وتواصل "مصراوي" مع رمضان شعبان صاحب التروسيكل الذي حكي بدوره، كيفية بيعه: "كنت أعمل في تجميع الخردة بمنطقة عزبة أبو حشيش بالقرب من حدائق القبة وقابلني شخص أجنبي اسمه (جيمي) وطلب يشتري التروسيكل بعدما عجبه الاكسسورات اللي عليه، وطلب مني أقرأ الكلام المكتوب عليه وترجمها شخص مصري كان معاه" .

يضيف رمضان: "عرض علي مبلغ 14 ألف جنيه رغم أن السعر كان نصف الثمن تقريبا، فوافقت على طول، وتم التنازل في المرور والشهر العقاري، ووثقنا كمان الورق في وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية".

ويوضح أنه سأل هذا الشخص عن سبب اهتمامه بشراء تلك المعدة، فأخبره أنه سيقوم بشحنه إلى فرنسا عبر المطار لعرضه بأحد المتاحف في فرنسا، وهو ما لم يصدقه "شعبان" إلا عندما شاهد الفيديو المتداول بالصدفة .​