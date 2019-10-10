"مدبولي": اعتبار أراضي الامتداد الشرقي لطريق جنيفة بالسويس من أعمال المنفعة العامة

كتب- محمد نصار:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء رقم 2175 لسنة 2019، بشأن اعتبار الأرض اللازمة لمشروع الامتداد الشرقي لطريق جنيفة حتى معدية الشط بطول 28 كم شاملًا تنفيذ 2 كوبري خرسانة في تقاطعه مع وصلة النفق وطريق المعاهدة، والواقع بمحافظة السويس، من أعمال المنفعة العامة.