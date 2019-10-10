​وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين..غدا

كتب – محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة غدا، من مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بعنوان " فقه بناء الدولة".

ويحضر خطبة الجمعة، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أسامه العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ اسماعيل الراوي مدير مديرية الأوقاف، وعددا من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

ومن المقرر أن يفتتح وزير الأوقاف، فعاليات ملتقى الأديان " هنا نصلي معا"، الذي يعقد على مدار العام الخامس، بمدينة سانت كاترين.