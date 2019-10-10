البرلمان الأفريقي يدين بشدة العدوان التركي على الأراضى السورية

كتب- أحمد علي:

أدان النائب مصطفى الجندي رئيس التجمع البرلماني لدول شمال افريقيا والمستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي بشدة العدوان التركي على الأراضي السورية، معتبرا الخطوة "اعتداءً صارخاً غير مقبول على سيادة دولة عربية استغلالاً للظروف التي تمر بها والتطورات الجارية، وبما يتنافى مع قواعد القانون الدولي".

وطالب الجندي في بيان أصدره اليوم، المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن بالتدخل العاجل والفورى للتصدى لهذا التطور بالغ الخطورة الذي يُهدد الأمن والسلم الدوليين، ووقف أية مساعٍ تهدف إلى احتلال أراضٍ سورية أو إجراء "هندسة ديمغرافية" لتعديل التركيبة السكانية في شمال سوريا.

وحذر الجندي، من تبعات الخطوة التركية على وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية أو مسار العملية السياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأشاد الجندي، بدعوة مصر لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية لبحث تلك التطورات وسُبل العمل على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة شعبها وسلامة أراضيها.

وأكد أن العدوان التركي على سوريا يمثل اعتداءً غير مقبول من جانب رجب طيب أردوغان على سيادة سوريا على أراضيها، مؤكدا أن الحرب التركية على الشمال السورى تعد أمرا مرفوضا وتخالف ميثاق الأمم المتحدة.