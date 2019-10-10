السيسي يلتقي العاهل الأردني لبحث عدوان تركيا على سوريا

القاهرة (مصراوي)

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الخميس بقصر الاتحادية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، حسبما افاد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وصل الملك عبد الله الثاني إلى القاهرة اليوم الخميس على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق عدة ساعات .

يبحث السيسي والعاهل الأردني دعم التعاون وآخر التطورات العربية وعلى رأسها الأوضاع فى سوريا في ضوء العدوان التركي على شمال سوريا.