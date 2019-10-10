ضبط راكبة تهرب 500 قطعة مستحضرات تجميل بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد

تمكن جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة للقانون أخفاتها راكبة مصرية داخل حقائبها لتضليل رجال الجمارك واتخاذ الاجراءات القانونية معها.

وذكرت أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة الإيطالية، القادمة من ميلانو اشتبه أحمد فوزى رئيس القسم المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكبة مصرية وبالعرض على سامى عبد العزيز مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكبة الشخصية ضمت محمود أحمد عبد المطلب مأمور الجمرك تحت إشراف صبحى ربيع مدير الحركة المشرف على الصالة الخضراء.

وتبين وجود 500 قطعة من مستحضرات التجميل مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.

قرر إبراهيم عبداللطيف رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 66 لسنة 2019 .