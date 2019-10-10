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    السيسي يوافق على تعديلين بشأن منظمة التعاون الإسلامي

    11:12 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
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    كتب- محمد نصار:

    نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 279 لسنة 2019، بشأن الموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم (4/38 - أت) المعتمد في الأستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011، حول تغيير اسم منظمة المؤتمر الإسلامي.

    كما وافق الرئيس في نفس القرار، على القرار رقم (3/44 - أت)، المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.​

    ويمكن مطالعة نص القرار بالصور المرفقة.

    السيسي الجريدة الرسمية منظمة التعاون الإسلامي قرار جمهوري

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