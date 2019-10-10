لـ3 فئات.. قرار جمهوري بالإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول بين مصر والبحرين
11:06 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
عرض 6 صورة
-
كتب- محمد نصار:
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين مصر ومملكة البحرين.
ويمكن مطالعة نص الخبر بالصور المرفقة:
الخبر التالى:مستشار المفتي يكشف تفاصيل مؤتمر الإفتاء العالمي الخامس
-
426
-
407
-
400
-
395
-
370
-
252
-
198
-
133
-
124
-
122