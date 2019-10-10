لـ3 فئات.. قرار جمهوري بالإعفاء المتبادل لتأشيرات الدخول بين مصر والبحرين

قبل إعلانه رسميا.. أول صور للكشف الأثري الجديد بالأقصر

كتب- محمد نصار:

​نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 41 الصادر بتاريخ 10 أكتوبر 2019، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 35 لسنة 2019، بشأن الموافقة على اتفاق بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة ولمهمة بين مصر ومملكة البحرين.

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