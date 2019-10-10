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    رئيس "النواب" يشارك غدا في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ببلجراد

    10:49 ص الخميس 10 أكتوبر 2019
    رئيس "النواب" يشارك غدا في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي ببلجراد

    الدكتور علي عبد العال

    القاهرة- مصراوي:

    يشارك رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال على رأس وفد برلماني في اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تنطلق، غدا الجمعة، في العاصمة الصربية بلجراد، وتستمر حتى 17 أكتوبر الجاري.

    وأفاد بيان لمجلس نواب، اليوم الخميس، بأنه ستعقد في إطار هذه الاجتماعات الدورة رقم 205 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وكذلك اجتماعات الجمعية الـ 141 للاتحاد.

    وأضاف البيان أن عبد العال سيلقي كلمة خلال الاجتماعات، تحت عنوان (تعزيز القانون الدولي.. الأدوار والآليات البرلمانية ومساهمة التعاون الإقليمي)، وستشهد الاجتماعات الفرعية مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بعمل أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي، مثل اللجان الدائمة للاتحاد، وكذلك اللجان المتخصصة، فضلا عن عدد من البنود الإجرائية المطروحة على جدول أعمال الاجتماعات.

    ويشارك رئيس مجلس النواب في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي بصفته عضوا فيها ممثلا عن المجموعة العربية، كما يشارك في اجتماعات الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف.

    علي عبد العال مجلس النواب الاتحاد البرلماني الدولي بلجراد

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