"دون مقدم".. الحكومة تستعد لطرح مرحلة جديدة من الإسكان الاجتماعي بالإيجار

كتب - محمد عبدالناصر:

قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري، إن الصندوق يجهز لطرح مرحلة جديدة من شقق للإيجار خلال الفترة المقبلة.

وأضافت عبد الحميد، لمصراوي، يتم حاليًا دراسة نتائج المرحلة السابقة من طرح الشقق بالإيجار للاستفادة منها في الطرح الجديد خاصة أن بعض المدن لم تشهد طلبًا كبيرًا على شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار.

وأكدت أن الصندوق لدية الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والتي تتعلق بنسب الطلب على الإسكان، لتحديد الأماكن التي تعاني من نقص الوحدات السكنية وبها طلب كبير على تلك الوحدات.

وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي: "إن الطرح الجديد من شقق الإيجار سيكون دون مقدم وهذا يختلف تمامًا عن الطرح السابق عام 2016، ويتم حاليًا بحص ودراسة أكثر الأماكن التي تحتاج إلى هذه النوعية من الشقق حتى تحقق أكبر مردود منها".

وكانت وزارة الإسكان طرحت أول مرحلة من شقق الإسكان الاجتماعي بالإيجار في أكتوبر 2016، وتضمن الإعلان طرح 6 آلاف وحدة في 10 محافظات.

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