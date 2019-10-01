مطار القاهرة يختار استشاري فرنسي لتطوير المبنى القديم

كتب - طه عبيد:

أعلنت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، اختيار مكتب استشاري فرنسي؛ للقيام بأعمال تطوير مبني الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وذلك من بين 3 شركات كبري تقدمت للمناقصة ( فرنسية وهولندية وأمريكية).

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، في تصريحات للصحفيين اليوم، إن المكتب الاستشاري الفرنسي الفائز سوف يبدأ عمل التصميمات والتطوير بالمبني لتقديم خدمة فائقة الجودة للركاب والرحلات الدولية والداخلية، وانشاء أعمال التوسعة والتطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى.

أشارت المصادر إلى أن شركة الميناء تستعد من ناحية أخرى لطرح كراسة الشروط الخاصة بإنشاء مبنى الركاب رقم 4 الجديد بالمطار، وذلك خلال 90 يومًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 15 مليون راكب سنوياً، في إطار الخطة المستقبلية لتطوير وتوسعة المطار.

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