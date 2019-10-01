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    "بيتك".. تعرف على خدمات "التضامن" المقدمة للمسنين بدور الرعاية -فيديو

    09:50 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    "بيتك".. تعرف على خدمات "التضامن" المقدمة للمسنين بدور الرعاية -فيديو

    وزارة التضامن الاجتماعىّ

    كتب- حاتم أبوالنور:

    أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي فيديو عن الخدمات التي تقدمها للمسنين في مصر في إطار دور الدولة لرعايتهم، تزامنًا مع اليوم العالمي للمسنين.

    وتناول الفيديو الذي يحمل اسم "بيتك" حديث عدد من المسنين المقيمن في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وعدد من المسؤولين، وكذلك مستجدات أعمال تطوير دار أم كلثوم ورفع كفاءتها.

    التضامن الاجتماعي بيتك دار مسنين

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