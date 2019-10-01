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    تزامنًا مع احتفالات أكتوبر.. عرض فيلم "الممر" على "ON E" و"Dmc"

    09:09 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    تزامنًا مع احتفالات أكتوبر.. عرض فيلم "الممر" على "ON E" و"Dmc"

    فيلم الممر

    كتب مصطفى علي:

    قررت شبكة قنوات "ON E وDMC"، عرض فيلم "الممر" للنجم أحمد عز والمخرج شريف عرفة، على القناتين؛ تزامنًا مع احتفالات نصر أكتوبر.

    ومن المقرر على الفيلم يومي الأحد 6 أكتوبر و12 أكتوبر على قناة ON E، كما يعرض الفيلم يوم 11 أكتوبر ويوم 15 أكتوبر على شبكة قناة DMC.

    وحقق فيلم الممر أكثر من 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

    ويٌشارك في بطولة الفيلم النجوم: أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف.

    فيلم الممر نصر أكتوبر أحمد عز شريف عرفة

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