"الأعلى للإعلام": حجب مواقع تبث أعمالًا درامية غير مملوكة لها
05:58 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
كتب مصطفى علي:
أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصد العديد من المواقع التي تبث محتوى مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوي خسائر بالغة.
وأشار المجلس -في بيان اليوم- إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسرعة حجب تلك المواقع مع تتبعها وتحديد القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.
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