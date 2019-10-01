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    "الأعلى للإعلام": حجب مواقع تبث أعمالًا درامية غير مملوكة لها

    05:58 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    "الأعلى للإعلام": حجب مواقع تبث أعمالًا درامية غير مملوكة لها

    مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

    كتب مصطفى علي:

    أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رصد العديد من المواقع التي تبث محتوى مملوك للغير من أعمال درامية ومسلسلات وأفلام مما يكبد منتجي وأصحاب هذا المحتوي خسائر بالغة.

    وأشار المجلس -في بيان اليوم- إلى مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لسرعة حجب تلك المواقع مع تتبعها وتحديد القائمين عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

    المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد المواقع الإلكترونية مواقع الأفلام

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