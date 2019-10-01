  • عاجل:مصدر: لجنة تسعير الوقود توصي بتثبيت أسعار المواد البترولية لمدة 3 أشهر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    أسعار الوقود الزمالك وجينيراسيون عبدالعزيز الفغم أسعار الذهب هنا الزاهد أسعار الفائدة عزل ترامب مهرجان الجونة السينمائي الطقس سد النهضة

    مرصد الإفتاء يدين هجوم حركة الشباب على مطار "بلي دوغلي"

    05:46 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    مرصد الإفتاء يدين هجوم حركة الشباب على مطار "بلي دوغلي"

    دار الإفتاء المصرية

    كتب - محمود مصطفى:

    أدان مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، هجوم مقاتلي حركة الشباب الصومالية على مطار "بلي دوغلي" العسكري السابق، حيث استخدم مقاتلو الحركة السيارات المفخخة في تنفيذ هجومهم.

    وأكد المرصد -في بيان اليوم- أن العمليات الإرهابية التي تقوم بها حركة الشباب الصومالية والجماعات المتطرفة الأخرى تعكس الصورة الدموية المتوحشة لهذه الجماعات، فضلًا عن تصوراتها الخاطئة عن الشريعة الإسلامية التي تدعو لحرمة الدماء وحفظ النفس.

    وشدد المرصد أن الدين الإسلامي يحرم كافة أشكال الاعتداء على النفس البشرية بالقتل أو الخطف أو الترويع أو السرقة أو أي شكل من أشكال إيذائها باعتباره من أبشع أنواع الجرائم التي تستوجب أشد العقوبات في الدنيا والآخرة.

    ودعا المرصد المجتمع الدولي وكافة دول العالم والأطراف والجهات الدولية الفاعلة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للإرهاب ووقف موجات التطرف والتشدد، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة الإرهاب واستئصال جذوره والقضاء عليه.​

    دار الإفتاء المصرية مرصد الفتاوى التكفيرية حركة الشباب الإرهاب مطار بلي دوغلي

    الخبر التالى:

    "الأعلى للإعلام": حجب مواقع تبث أعمالًا درامية غير مملوكة لها
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان