"استخراج بطاقات جديدة وتظلمات".. ننشر توجيهات وزير التموين للمديريات

كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 26 لسنة 2019، إلى مديريات التموين بالمحافظات.

وشمل التوجيه عدة مواد أولها الخاص برغبة المواطنين في استخراج بطاقات تموينية جديدة أو بدل فاقد أو تالف لبطاقتهم السارية، ونص التوجية على تقديم الخدمات للمواطنين بموجب القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بجميع مواده.

وتشمل المادة الأولى والثانية والثانية من هذا القرار الفئات الأكثر احتياجا.

واختصت المادة الثانية من التوجيه، المواطنين المتضررين من تنفيذ قرارات لجنة العدالة الاجتماعية الخاصة بتنقية البطاقات التموينية، وطالب التوجيه مكاتب التموين بضرروة قبول التظلمات ورقيا مرفقة بالأوراق الموضحة بالتوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2019.

وشملت الماده الثالثة من التوجيه تأكيد قرار الوزير بإضافة الزوجة إلى بطاقة الزوج والأوراق المطلوبة التي نص عليها قرار الوزير.

وطالب التوجيه مديري المديريات والمكاتب والإدارات التموينية بتنفيذ القرارات والتوجيهات الوزارية مع مراعاة التيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات واختيار أفضل العناصر للتعامل مع الجمهور مع الإعلان عن هذه الخدمات والمستندات المطلوبة بلوحات استرشادية توضيحية تُعلق في مكان واضح بالمكاتب التموينية.