يمنح شهادات مزورة.. ضبط متهم يدير كيان تعليمي وهمي بالإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، متهما بإدارة كيان تعليمي وهمي، بدون ترخيص، بمنطقة المنتزه، لمنح الدارسين به شهادات دورات تدريبية مزورة، في مجال الحاسب الآلي واللغات.

وردت معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، بقيام أحد الأشخاص حاصل على ليسانس آداب، سبق اتهامه في قضية "تزوير"، بمزاولة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق، وإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وأكدت التحريات صحة المعلومات، وتبين قيام المتهم بترويج شهادات تفيد اجتياز دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي واللغات "مزورة" مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها.

وبالاستعلام من الجهات المعنية، أفادت بأن المركز المشار إليه بمنطقة المنتزه، لم يصدر له أي تراخيص ولا يخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.

بتفتيش مقر المركز عثر على 15 شهادة باللغة الإنجليزية، منسوب صدورها للكيان التعليمي الوهمي، ولأكاديميات أجنبية بأسماء أشخاص مختلفة، و10 شهادات خالية البيانات "معدة للتزوير"، مجموعة من منشورات الدعاية الخاصة للكيان التعليمي الخاص به ونشاطه، 2 أكلاشية تقرأ بصمتهما للكيان التعليمي الخاص به، طابعة ألوان.

اعترف المتهم المذكور بنشاطه الإجرامي المُشار إليه، وحرر المحضر اللازم بقسم شرطة أول المنتزه، وباشرت النيابة العامة التحقيق.