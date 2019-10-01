صندوق التنمية المحلية يمول ٦٢٧ مشروعا بقيمة ٧.١ مليون جنيه

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن إجمالي عدد المشروعات التي أقرضها صندوق التنمية المحلية منذ بداية العام المالي الحالي وحتى الآن (627) مشروعا باستثمارات 7,1 مليون جنيه منها 6 ملايين جنيه أقرضها الصندوق للمستيفدين و1,1 مليون جنيه مشاركة من المستفيدين فى تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى أن المشروعات استفاد منها 18 محافظة وبلغت نسبة المشروعات التي نفذتها المرأة 62,5 % .

وأكد اللواء محمود شعراوي، في بيان، الثلاثاء، أن محافظة المنيا كانت أكثر المحافظات في عدد المشروعات المنفذة بعدد 120 مشروعًا باستثمارات حوالي مليون جنيه يليها محافظة الدقهلية بعدد 119 مشروعًا باستثمارات 1,9 مليون جنيه ثم الغربية بعدد 103 مشروعات بإجمالي استثمارات 800 ألف جنيه ثم المنوفية بعدد 64 مشروعًا باستثمارت مليون جنيه.

وأشار اللواء شعراوي إلى أن المشروعات التي تمت الموافقة على تمويلها من خلال الصندوق تتنوع بين الإنتاج الحيواني والداجني وصناعات المواد الغذائية ومنافذ البيع والصناعات الحرفية الصغيرة، لافتًا إلى أن هذا التنوع يؤدي إلى التكامل بين المشروعات والارتقاء بمستوى دخل الفرد وإعطائه الفرصة في اختيار ما ينجح فيه.

وقال إن المشروعات تتميز بقدرتها على توظيف العمالة نصف وغير الماهرة، كما يوفر الصندوق الدعم الفني اللازم للمشروعات ودراسات الجدوى المجانية وينظم دورات تدريبية لأصحاب المشروعات لدعمهم إداريًا وفنيًا؛ لضمان التنفيذ الجيد للمشروع واستمراره .