اليوم.. جامعة حلوان تكرم البابا تواضروس.. وتوقع "بروتوكول" تعاون مع الكنيسة

كتب- مصطفى علي:

تقيم جامعة حلوان اليوم حفل تكريم لقداسة البابا تواضروس الثاني، بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار والدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات وعدد كبير من الطلاب.

وحسب بيان، اليوم، يلقي قداسة البابا محاضرة بعنوان: "في حب مصر".

ومن المنتظر أن توقع الجامعة بروتوكول تعاون مع الكنيسة القبطية خلال هذه الزيارة.

ويرافق قداسة البابا وفد كنسي يتكون: نيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والقس كيرلس بشرى سكرتير قداسة البابا والقس بولس حليم المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات القبطية ووكيل المعهد الدكتور عادل فخري وبربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات.​