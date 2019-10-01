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مصدر بـ"القابضة للغازات": السيطرة على تسريب روكسي.. والمنطقة مؤمنة بالكامل

01:09 ص الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
مصدر بـ"القابضة للغازات": السيطرة على تسريب روكسي.. والمنطقة مؤمنة بالكامل

تعبيرية

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، إن التسريب الذي حدث أمس الاثنين، بجوار محطة بنزين في منطقة روكسي بمصر الجديدة، كان سببه تعرض خط غاز لكسر مفاجئ.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه تمت السيطرة على التسريب بالكامل، وجرى إغلاق المحابس وتأمين المنطقة كلها من أي تسريب.​

شركة ايجاس تسريب غاز الغاز الطبيعي مصر الجديدة

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