أمين البحوث الإسلامية: الأزهر أسهم بدوره الفعال في إثراء الحوار مع دول العالم

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية إن الأزهر الشريف بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر أسهم بدوره الفعال في إثراء الحوار المتبادل مع مختلف دول العالم لدعم أواصر السلام بين الناس من خلال التقريب بين أتباع الأديان المختلفة، وتحقيق التعايش المشترك.

وأضاف الأمين العام في كلمته - خلال ندوة أقيمت بقاعة الأزهر للمؤتمرات بعنوان "مساهمة أوزبكستان في تطوير الحضارة الإسلامية وآفاق تعزيز التعاون بين مصر العربية وأوزبكستان في المجالين الاجتماعي والديني" أن الأزهر الشريف يواجه الإرهاب بكل ما يملك من قوة وينبذ العنف والتطرف ويعمل علماؤه على نشر الوسطية والاعتدال وقبول الآخر.

من جانبه قال الدكتور رستم قاسموف مستشار رئيس جمهورية أوزبكستان - بحضور مفتي أوزبكستان والوفد المرافق لهما- إن بلاده قدمت للأمة الإسلامية علماء أثروا الفكر الإسلامي بجهدهم، كان منهم الإمام البخاري، والخوارزمي، والبيروني، والنسائي، والزمخشري، والترمذي وغيرهم من أعلام التراث الإسلامي.

وأشار إلى متانة العلاقات بين مصر وأوزبكستان قوية ..مؤكدا أنها تشهد تقدما كبيرا بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد العديد من مذكرات التعاون بين البلدين في شهر سبتمبر الماضي وزيارة شيخ الأزهر في أكتوبر الماضي.

وأعرب عن سعادته البالغة لحضوره إلى مصر في هذا الوقت الذي يتزامن مع افتتاح الرئيس السيسي مسجد الفتاح العليم ،وكاتدرائية ميلاد المسيح، وهو ما يعكس المشهد الحضاري المصري على مرّ التاريخ، في احتضانه جميع المواطنين، ومواجهته لدعاة التشدد والغلو، وجهود مصر في مواجهة الإرهاب والتطرف.

بدوره أكد مفتي أوزبكستان أهمية التعاون بين بلاده والأزهر الشريف للاستفادة من الجهود التي يبذلها الأزهر في خدمة الإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم، وضرورة التأسي به في جهوده التي يبذلها على كافة الأصعدة بقيادة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وقد شهدت هذه الزيارة بحث أوجه التعاون بين الوفد الأوزبكستاني ومجمع البحوث الإسلامية في المجالات العلمية.

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