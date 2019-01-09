بعد واقعة "وجبة العشاء".. إحالة مسؤولي المدينة الجامعية بـ"أزهر أسيوط" للتحقيق ​

كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، إحالة مسؤولي المدينة الجامعية للبنين بأسيوط للتحقيق، بعد تعرض أربعة طلاب لحالات إغماء، عقب تناولهم وجبة العشاء.

وقال عبدالرؤوف في تصريحات لمصراوي، مساء الأربعاء، إنه سيتم التحقيق مع مسئولى المدينة الجامعية للبنين بأسيوط، غدا الخميس، لمعرفة ملابسات الواقعة.

كان الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، أجرى اتصالاً هاتفيًا، مساء الأربعاء، بالدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب شئون الوجه القبلى، واطمأن على الحالة الصحية للطلاب الأربعة، الذين أصيبوا بنزلة معوية بعد تناولهم وجبة العشاء بالمدينة الجامعية، ووجه بتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

وأعطى رئيس الجامعة، توجيهاته بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة؛ حتى يتسنى محاسبة المتقاعسين فى أداء واجباتهم الوظيفية، وتوقيع عقوبات رادعة عليهم.

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