وزير التعليم يستعرض مع نظيره بجنوب السودان النظام التعليمي الجديد في مصر

كتبت- ياسمين محمد:

استعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع دنج دنج هوك ياي وزير التعليم العام والإرشاد بجنوب السودان، مساء الأربعاء، النظام التعليمي الجديد في مصر والفلسفة التي تقوم الوزارة بتنفيذها.

وأكد شوقي - خلال اللقاء الذي حضره چوزيف مومو سفير دولة جنوب السودان لدى مصر-، على العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين.

بدوره، طلب وزير التعليم بجنوب السودان الاستعانة بالخبرات المصرية والتعاون لتطوير النظام التعليمي بجنوب السودان، وذلك من خلال تأليف مناهج اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية، بالإضافة إلى طباعة الكتب الدراسية لكل الصفوف وتدريب المعلمين.