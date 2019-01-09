وزير الخارجية الأمريكي يزور كاتدرائية "ميلاد المسيح" غدًا.. ويلتقي وفدًا كنسياً​

كتب- إسلام ضيف:

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة شكلّت وفدًا للقاء وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، غدًا الخميس، بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف حليم في تصريح لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الوفد يضم في عضويته الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى القاهرة غدًا الخميس، ضمن جولة لعدد من دول الشرق الأوسط بدأها بالأردن وتستمر حتى الخامس عشر من الشهر الجاري، لبحث عدد من قضايا المنطقة.