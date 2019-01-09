وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة

كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، مساء الأربعاء، مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، في زيارة للقاهرة تستغرق يومين، يلتقي خلالها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وقداسة البابا تواضروس الثاني بطريرك الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فضلا عن زيارة مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة .

وقالت مصادر بالمطار، إن الوزير الأمريكي وصل على متن طائرة خاصة قادما من العاصمة العراقية بغداد، وأنهيت إجراءات دخوله من استراحة كبار الزوار بالمطار.

يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي بدأ جولة طويلة في الشرق الأوسط، الأسبوع الجاري، تشمل 8 دول عربية، وعلى رأسهم مصر.

كما يلقي "بومبيو" خطابا حول "التزام الولايات المتحدة بالسلام والازدهار والاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط" من مقر الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.