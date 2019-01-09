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أول إجراء من جامعة الأزهر بعد إغماء 4 طلاب بالمدينة الجامعية في أسيوط

10:20 م الأربعاء 09 يناير 2019
أول إجراء من جامعة الأزهر بعد إغماء 4 طلاب بالمدينة الجامعية في أسيوط

الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

أجرى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اتصالاً هاتفيًا، مساء الأربعاء، بالدكتور أسامة عبدالرؤوف، نائب شئون الوجه القبلى، واطمأن على الحالة الصحية للطلاب الأربعة، الذين أصيبوا بنزلة معوية بعد تناولهم وجبة العشاء بالمدينة الجامعية، ووجه بتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

ووجه رئيس الجامعة، بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابسات الواقعة؛ حتى يتسنى محاسبة المتقاعسين فى أداء واجباتهم الوظيفية، وتوقيع عقوبات رادعة عليهم.

وقرر المحرصاوي، إحالة الطبيب المختص باستلام الأغذية واللحوم للتحقيق، مؤكدًا أنه "لا تهاون مع أى شخص يثبت تقصيره بأى صورة تؤثر على صحة أبنائه الطلاب".

وأضاف أن "الجامعة تعاقدت على أجود الوجبات الغذائية، وهناك لجانًا دورية تُفاجئ المدن الجامعية - التى يصل عددها إلى ٢٤ مدينة جامعية بالقاهرة والأقاليم تستوعب ٣٥ ألف طالب وطالبة".

 

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