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بعد إغماء 4 طلاب.. وقف توزيع وجبة العشاء بالمدينة الجامعية بالأزهر بأسيوط

10:03 م الأربعاء 09 يناير 2019
بعد إغماء 4 طلاب.. وقف توزيع وجبة العشاء بالمدينة الجامعية بالأزهر بأسيوط

جامعة الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، وقف توزيع وجبة العشاء على طلاب المدينة الجامعية بأسيوط، بعد تعرض أربعة طلاب لحالات إغماء.

وقال عبدالرؤوف في تصريح لمصراوي، مساء الأربعاء، " اللحمة ريحتها ما تطمنش، لذلك قررنا إيقاف توزيع الوجبة، ولم يتناولها غير ٢٠ طالب فقط، من أصل ستة آلاف، وتم وضعهم تحت الملاحظة".

وأضاف عبدالرؤف، أنه زار المستشفى التي بها الطلاب للاطمئنان على حالتهم الصحية، لافتاً إلى أنه يوجد طالب من الأربعة المصابين حالته غير مستقرة.

وتعرض أربع طلاب لحالات إغماء، بعد تناولهم وجبة العشاء بالمدينة الجامعية بالأزهر بأسيوط.

أسيوط جامعة الأزهر أسامة عبدالرؤوف توزيع وجبة العشاء المدينة الجامعية

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