وزير النقل يُعلن إعادة تشغيل خط السكة الحديد إلى سيناء: "هنرجعه تاني"

كتب- إسلام ضيف:

تصوير- هاني رجب:

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، عن تخطيط الوزارة لإعادة تشغيل خط السكة الحديد إلى سيناء مُجددًا.

وقال عرفات في صالون "المحور الثقافي" بمنزل رجل الأعمال حسن راتب، اليوم الأربعاء، "هنرجع خط السكة الحديد في سيناء، والخط تم الاعتداء عليه في 2011، وسرقت القضبان كلها".

وأضاف: "إحنا بنعمل كوبري على القناة الجديدة، والشركة الصينية استلمت المشروع مع القوات المسلحة، تحت إشراف هيئة السكة الحديد، والمشاريع والكباري اللي كانت بتاخد 5 سنين، القيادة السياسية النهاردة مش بتسمح لها تزيد عن سنتين".

وأكد وزير النقل انتهاء أعمال إنشاء الكوبري، قبل حلول عام 2021، مستكملًا: "عشان السكة الجديد تدخل تاني لحد بئر العبد، وامتداد للعريش، وتنمية سيناء مش هيتم إلا بسكة حديد".