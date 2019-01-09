الأوقاف: تعيين مديرين جديدين للشؤون القانونية وإدارة الأملاك

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تعيين الدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد علي، مديرًا عامًّا للإدارة العامة للشئون القانونية، مع استمرار تكليفه بتسيير أعمال وظيفة رئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة والتقويم.

وذكرت وزارة الأوقاف في بيان الأربعاء، أن الوزير قرر أيضًا تعيين نسرين محمد خليل التباع مديرًا عامًا للإدارة العامة للأملاك، مع استمرار تكليفها بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة بديوان عام الوزارة.