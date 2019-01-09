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إغماء 4 طلاب بـ"أزهر أسيوط" بعد تناول العشاء بالمدينة الجامعية ونقلهم للمستشفى

09:30 م الأربعاء 09 يناير 2019
إغماء 4 طلاب بـ"أزهر أسيوط" بعد تناول العشاء بالمدينة الجامعية ونقلهم للمستشفى

ارشيفية

كتب - محمود مصطفى:

تعرض أربعة طلاب بجامعة الأزهر بفرع أسيوط، الأربعاء، لحالة إغماء بعد تناولهم وجبة العشاء بالمدينة الجامعية.

وقال الدكتور أسامة عبدالرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع الوجه القبلي، إن الطلاب نقلوا إلى مستشفى الإيمان بأسيوط للاطمئنان على حالتهم، مشيراً إلى أنه يوجد طالب حالته مستقرة.

وأضاف عبدالرؤف في تصريح لمصراوي، مساء الأربعاء، أنه انتقل للمستشفى بصحبة أحمد عباس الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر بأسيوط، للاطمئنان على الطلاب.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر لفرع أسيوط: "علينا أن ننتظر نتيجة التحاليل والفحوصات لمعرفة ما إذا كانت الإصابة سببها وجبة العشاء بالمدينة الجامعية، أم أطعمة من الخارج".

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