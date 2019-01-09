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"الأوقاف" تعلن أسماء الواعظات المقبولات بأكاديمية التدريب

09:26 م الأربعاء 09 يناير 2019
"الأوقاف" تعلن أسماء الواعظات المقبولات بأكاديمية التدريب

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، مساء الأربعاء، أسماء الواعظات المقبولات في أكاديمية تدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين.

والمقبولات هن: يمنى محمد أبو النصر، عبير أنور خيري الرافعي، وفاء عبد السلام عبد السلام إبراهيم، ومرفت عزت محمد عثمان، منال محمود صفوت، ودينا محمد حسن الجدامي، نيفين مختار، وهن من محافظة القاهرة.

كما ضمت القائمة: جيهان ياسين يوسف محمود، راوية عبد المنعم محمد خليل، منال عبد المجيد محمود المسلاوي الجيزة، وسحر محمد شوقي محمد المرسي، من محافظة الجيزة، وحنان متولي توفيق يوسف الاسكندرية.

ومن المقرر أن يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أكاديمية التدريب، خلال يناير الجاري.

وزارة الأوقاف الواعظات أكاديمية تدريب الأئمة

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