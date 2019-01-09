أمين صندوق الصيادلة: تسريح شركة الأمن.. وسندخل النقابة غدًا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إنه تم الاتفاق على دخول مقر النقابة غدًا الخميس؛ لتسيير أعمالها، بعد صدور الصيغة التنفيذية لحكم القضاء الإداري بإيقاف نقيب الصيادلة محيي عبيد.

وكان حرس نقابة الصيادلة التابعين للنقيب، منعوا عصر اليوم، أعضاء مجلس النقابة من الدخول، حيث أغلقوا الباب الرئيسي.

واجتمع مجلس نقابة الصيادلة، مساء الأربعاء، مع الدكتور مصطفى الوكيل، وعدد من المؤيدين للنقيب الموقوف؛ لتمكينهم من دخول النقابة، وتنفيذ الأحكام القضائية.

وأشار الدكتور أحمد عبيد، إلى أنه تم الاتفاق على إعلاء سيادة القانون، وتنفيذ الأحكام القضائية، والتمكين من دخول نقابة الصيادلة لتسيير أعمال الأعضاء التي توقفت خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى الاتفاق على تسريح شركة الأمن التي اتفق معها نقيب الصيادلة الموقوف لحماية النقابة.

وكان عيسى حلاوة، محامي نقيب الصيادلة الموقوف، تفاوض مع عدد من أعضاء المجلس على الدخول لمقر النقابة، واتفقوا على تسريح شركة الأمن.