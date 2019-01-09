رئيس جامعة حلوان: رحلات حج وعمرة بالتقسيط للعاملين

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن الجامعة ستقدم رحلات الحج والعمرة للعاملين بالتقسيط دون فوائد، وحريصة على إنشاء جمعية تعاونية لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وأضاف نجم، خلال لقائه الدوري بالعاملين بالحرم الجامعي، أن الجامعة تسعى لإنشاء مقر لنادى العاملين وأسرهم، وكذلك توفير مصيف للعاملين لقضاء الإجازات الصيفية بأسعار مخفضة.

وأكد على الدور الفعال والحيوي للعاملين في تطوير الجامعة، وحرصه للقاء العاملين بالكليات التى خارج الحرم الجامعي لمعرفة مطالبهم والتعرف على مقترحاتهم داخل تلك الكليات والعمل على تذليل المشكلات التي تواجههم.

وأكد نجم، على الاستمرار في صرف المكافآت لكل موظفى الجامعة المجتهدين والمتميزين بصفة دورية تقديرا لجهودهم وعطائهم البناء للجامعة، وعلى ضرورة الاستمرار في توفير الجامعة للعديد من الدورات التدريبية فى جميع التخصصات للعاملين لرفع كفائتهم ومهارتهم من أجل الارتقاء بمستواهم العلمى والعملي.