​انطلاق حفل ذكرى وفاة "شاعر الشعب" بمسرح الهناجر

كتب- محمد عاطف:

انطلقت منذ قليل، احتفالية فنية كبرى بمسرح الهناجر بدار الأوبرا، لإحياء ذكرى وفاة الشاعر الكبير الراحل بيرم التونسي، وميلاد الموسيقار زكريا أحمد.

وحضر الاحتفالية، المستشار محمود بيرم التونسي حفيد "شاعر الشعب" وتهاني حفيدة الموسيقار زكريا أحمد، والفنانة القديرة سميحة أيوب، والدكتور جودة عبد الخالق وزير التموين الأسبق، والدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقي بأكاديمية الفنون، والشاعر محمد بهجت، والفنان التشكيلي الدكتور جمال الموجي وكوكبة من المثقفين والفنانين.

وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلي بعنوان "الساحران" يستعرض رحلة عطاء "شاعر الشعب" و"شيخ الملحنين"، أعقبه فقرة موسيقية غنائية تقدمها الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية لأروع كلمات بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد.

بدأت بعزف موسيقي "أنا في انتظارك"، تلاها غناء المطرب أحمد محسن: "أنا المصري"، "هلت ليالي"، "يا حلاوة الدنيا"، وغنى سمير فريد: "حتجن ياريت ياخوانا".

واختتم الحفل المطربة أنغام مصطفى بغناء: "عن العشاق"، "الورد جميل"، "برضاك"، "غنيلي شوي شوي"، "القلب يعشق كل جميل".