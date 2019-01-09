كيف تستعد الصحة لتأمين "أمم أفريقيا" طبياً؟

كتب - أحمد جمعة وإسلام ضيف:

كشفت الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، عن استعدادات الوزارة لاستضافة مصر فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية العام الجاري.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أمس الثلاثاء، ملف تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، المقررة يونيو المقبل إلى مصر، بعدما سحب ملف التنظيم من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية.

وتفوق الملف المصري على جنوب إفريقيا التي تقدمت بملف للفوز بالتنظيم، بعدما منح 16 صوتا لمصر، فيما حصلت جنوب إفريقيا على صوتا وحيدًا وامتنع صوتا واحدًا.

وقال مجاهد في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، الأربعاء، إن الوزارة ستبذل أقصى جهدها لإخراج البطولة في أفضل صورة، لافتًا إلى أن الدكتورة هالة زايد وجهت بتشكيل لجنة خلال اجتماعها أمس مع المسؤولين والقيادات، تختص بوضع خطة تأمين طبي مُحكمة لفعاليات البطولة مؤكدًا أنها "ستليق بشعب مصر وضيوفها".

وأضاف متحدث وزارة الصحة: "اللجنة ستُمثل فيها هيئة الإسعاف والرعاية الحرجة وقطاع الطب الوقائي وتحديدًا الإدارة المركزية للرقابة على الأغذية والمشروبات، كذلك نسقت الوزيرة مع وزير الشباب والرياضة، وكافة الجهات المعنية للدولة لمعرفة المحافظات التي ستستضيف فعاليات البطولة، والفنادق التي من المقرر أن تضم المنتخبات الإفريقية المشاركة في الكأس ومشجعيها؛ لتأمينها بشكل طبي متكامل".

وتابع مجاهد: "سيكون لدينا عندنا عيادة طبية متخصصة لكل فندق يستضيف الفرق والمشجعين، وستكون متواجدة بالأدوية والمستلزمات".

وأشار إلى أنه جاري تشكيل غرفة عمليات مركزية تكون مسؤلة عن متابعة فعاليات البطولة وأية حالات مَرضية سواء فردية أو جماعية بين الفرق المشاركة في البطولة أو الوفود أو المشجعين".

وأكد مجاهد أن الغرفة سيكون لها غرف فرعية في بالمحافظات وذلك بمديريات الشؤون الصحية المستضيفة للبطولة، مشيرًا إلى أن "الوزيرة وجّهت توجيه شديد اللهجة لقطاع الطب الوقائي ممثلًا في الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، لوضع خطط تفتيشية ورقابية للفنادق المستضيفة المشاركين في البطولة؛ بهدف الاطمئنان على سلامة الأغذية والمشروبات المقدمة بها".

كذلك لفت متحدث وزارة الصحة إلى أن الوزيرة وجّهت الحجر الصحي بمختلف المطارات بتكثيف الجهود الوقائية خلال فترة انعقاد البطولة، متابعًا: "وهتكون في سيارات إسعاف منتشرة بالقرب من الأماكن المتواجد بها المشاركين في البطولة".

وتشمل الخطة كذلك التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والجهات المعنية في الدولة لمعرفة المحافظات التي من المقرر أن تستضيف فعاليات البطولة، والفنادق والأماكن المقرر أن تضم المنتخبات الإفريقية المشاركة في "كأس الأمم"، ومشجعيها، بهدف تأمينها طبياً بشكل كامل.

وشدد مجاهد على أن كافة إمكانيات الوزارة ستسخر للاستغلال الأمثل لتأمين البطولة بما يضمن تنفيذ خطة طبية على أعلى المستويات، مؤكدة على ثقتها في قدرة الأطقم الطبية والتمريض والفنيين والإداريين بالوزارة في مختلف المحافظات على تنفيذ أية خطط أو مهام يكلفون بها.

وتابع أنه سيتم تحديد مستشفيات إخلاء ضمن "خطة التأمين الطبي"، لنقل أية حالات طارئ أو مرضية من "ضيوف مصر" خلال البطولة إليها، مع رفع درجة الاستعداد بتلك المستشفيات، والتأكد من توافر كافة احتياجاتها.